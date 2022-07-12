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12 تموز 2022 - 06:10
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الدفاع المدني: إندلاع النيران على طريق المتن السريع صعودًا في أحراج رومية وفي نقاط مغايرة ومنفصلة عن التي اشتعلت يوم أمس

الدفاع المدني: إندلاع النيران على طريق المتن السريع صعودًا في أحراج رومية وفي نقاط مغايرة ومنفصلة عن التي اشتعلت يوم أمس Lebanon, news ,lbci ,أخبار النيران,إندلاع,المدني,الدفاع,
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الدفاع المدني: إندلاع النيران على طريق المتن السريع صعودًا في أحراج رومية وفي نقاط مغايرة ومنفصلة عن التي اشتعلت يوم أمس
Lebanon News
 
 
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