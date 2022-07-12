آخر الأخبار
12 تموز 2022 - 14:43
12/07/2022 14:43:43
أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": ليتحمل الرئيس عون مسؤولية تعطيل عملية تشكيل الحكومة ونحترم تغيير اسم وزير الطاقة لعل تصل الطاقة إلى المواطن اللبناني
أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": ليتحمل الرئيس عون مسؤولية تعطيل عملية تشكيل الحكومة ونحترم تغيير اسم وزير الطاقة لعل تصل الطاقة إلى المواطن اللبناني
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,شهيب,أكرم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً