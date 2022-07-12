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12 تموز 2022 - 14:43
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أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": ليتحمل الرئيس عون مسؤولية تعطيل عملية تشكيل الحكومة ونحترم تغيير اسم وزير الطاقة لعل تصل الطاقة إلى المواطن اللبناني

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أكرم شهيب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: ليتحمل الرئيس عون مسؤولية تعطيل عملية تشكيل الحكومة ونحترم تغيير اسم وزير الطاقة لعل تصل الطاقة إلى المواطن اللبناني
Lebanon News
 
 
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