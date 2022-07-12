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12 تموز 2022 - 14:54
12/07/2022 14:54:08
أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": برأيي الشخصي لن يوقع الرئيس عون وجبران على تشكيلة حكومية جديدة قبل انتهاء العهد
أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": برأيي الشخصي لن يوقع الرئيس عون وجبران على تشكيلة حكومية جديدة قبل انتهاء العهد
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LBCI News Lebanon
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