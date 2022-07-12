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12 تموز 2022 - 14:54
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أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": برأيي الشخصي لن يوقع الرئيس عون وجبران على تشكيلة حكومية جديدة قبل انتهاء العهد

أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": برأيي الشخصي لن يوقع الرئيس عون وجبران على تشكيلة حكومية جديدة قبل انتهاء العهد Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,شهيب,أكرم,
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أكرم شهيب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: برأيي الشخصي لن يوقع الرئيس عون وجبران على تشكيلة حكومية جديدة قبل انتهاء العهد
Lebanon News
 
 
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