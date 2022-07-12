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12 تموز 2022 - 15:03
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أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": العلاقة بين جميع أهل الجبل متينة وقائمة لكنها مميزة مع القوات اللبنانية لانهم يشبهوننا ونتفق سويا على العديد من الامور

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أكرم شهيب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: العلاقة بين جميع أهل الجبل متينة وقائمة لكنها مميزة مع القوات اللبنانية لانهم يشبهوننا ونتفق سويا على العديد من الامور
Lebanon News
 
 
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