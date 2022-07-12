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12 تموز 2022 - 15:23
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أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": السعودية تريد الخير والاستقرار للبنان وألا يكون أداة بيد ايران وهي لا تتدخل ولن تتدخل في ملف رئاسة الجمهورية

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أكرم شهيب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: السعودية تريد الخير والاستقرار للبنان وألا يكون أداة بيد ايران وهي لا تتدخل ولن تتدخل في ملف رئاسة الجمهورية
Lebanon News
 
 
 
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