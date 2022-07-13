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13 تموز 2022 - 02:46
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أ.ف.ب: الشرطة السريلانكية تطلق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء

أ.ف.ب: الشرطة السريلانكية تطلق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء Lebanon, news ,lbci ,أخبار السريلانكية,الشرطة,
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أ.ف.ب: الشرطة السريلانكية تطلق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء
Lebanon News
 
 
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