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13 تموز 2022 - 06:06
13/07/2022 06:06:40
الوكالة الوطنية: الفرق الفنية التابعة للجيش الاسرائيلي قامت بتركيب شريط شائك اعلى الجدار قبالة بلدة عديسة قضاء مرجعيون
الوكالة الوطنية: الفرق الفنية التابعة للجيش الاسرائيلي قامت بتركيب شريط شائك اعلى الجدار قبالة بلدة عديسة قضاء مرجعيون
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LBCI News Lebanon
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