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13 تموز 2022 - 06:38
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السفيرة الفرنسية دعت من قصر بعبدا الى احترام المهل الدستورية والوصول الى نتائج ايجابية في الترسيم البحري وشددت على وجوب اسراع البرلمان في اقرار القوانين لاستعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما

السفيرة الفرنسية دعت من قصر بعبدا الى احترام المهل الدستورية والوصول الى نتائج ايجابية في الترسيم البحري وشددت على وجوب اسراع البرلمان في اقرار القوانين لاستعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفرنسية,السفيرة,
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السفيرة الفرنسية دعت من قصر بعبدا الى احترام المهل الدستورية والوصول الى نتائج ايجابية في الترسيم البحري وشددت على وجوب اسراع البرلمان في اقرار القوانين لاستعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما
Lebanon News
 
 
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