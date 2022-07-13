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13 تموز 2022 - 06:38
13/07/2022 06:38:16
السفيرة الفرنسية دعت من قصر بعبدا الى احترام المهل الدستورية والوصول الى نتائج ايجابية في الترسيم البحري وشددت على وجوب اسراع البرلمان في اقرار القوانين لاستعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما
السفيرة الفرنسية دعت من قصر بعبدا الى احترام المهل الدستورية والوصول الى نتائج ايجابية في الترسيم البحري وشددت على وجوب اسراع البرلمان في اقرار القوانين لاستعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما
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LBCI News Lebanon
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