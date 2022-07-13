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13 تموز 2022 - 06:38
13/07/2022 06:38:57
الرئيس عون ابلغ النائب الجديد للمبعوث الدولي الخاص في سوريا السيدة نجاة رشدي رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم وأنه على الدول الاوروبية التصرف على هذا الاساس
الرئيس عون ابلغ النائب الجديد للمبعوث الدولي الخاص في سوريا السيدة نجاة رشدي رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم وأنه على الدول الاوروبية التصرف على هذا الاساس
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LBCI News Lebanon
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