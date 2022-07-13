الرئيس عون ابلغ النائب الجديد للمبعوث الدولي الخاص في سوريا السيدة نجاة رشدي رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم وأنه على الدول الاوروبية التصرف على هذا الاساس