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13 تموز 2022 - 14:06
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نصرالله: المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على الغاز واستخراجه وبيعه

نصرالله: المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على الغاز واستخراجه وبيعه Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوحيدة,القوة,المقاومة,نصرالله,
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نصرالله: المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على الغاز واستخراجه وبيعه
Lebanon News
 
 
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