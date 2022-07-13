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13 تموز 2022 - 14:11
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نصرالله: طريق الإنقاذ الوحيد للبنانيين هو إستخراج النفط والغاز والفرصة الذهبية هي خلال هذين الشهرين

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نصرالله: طريق الإنقاذ الوحيد للبنانيين هو إستخراج النفط والغاز والفرصة الذهبية هي خلال هذين الشهرين
Lebanon News
 
 
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