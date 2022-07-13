آخر الأخبار
13 تموز 2022 - 14:11
13/07/2022 14:11:46
نصرالله: طريق الإنقاذ الوحيد للبنانيين هو إستخراج النفط والغاز والفرصة الذهبية هي خلال هذين الشهرين
نصرالله: طريق الإنقاذ الوحيد للبنانيين هو إستخراج النفط والغاز والفرصة الذهبية هي خلال هذين الشهرين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار للبنانيين,الوحيد,الإنقاذ,طريق,نصرالله,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً