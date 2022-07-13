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13 تموز 2022 - 14:20
13/07/2022 14:20:20
نصرالله: الوسيط الأميركي آموس هوكستين لا نعتبره وسيطًا بل طرف يعمل لمصلحة إسرائيل ويضغط على الجانب اللبناني
نصرالله: الوسيط الأميركي آموس هوكستين لا نعتبره وسيطًا بل طرف يعمل لمصلحة إسرائيل ويضغط على الجانب اللبناني
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LBCI News Lebanon
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