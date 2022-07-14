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14 تموز 2022 - 03:56
14/07/2022 03:56:07
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O- في مستشفى النيني في طرابلس... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03586032
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O- في مستشفى النيني في طرابلس... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03586032
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LBCI News Lebanon
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