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14 تموز 2022 - 04:08
14/07/2022 04:08:52
بدء جلسة لجنة المال برئاسة كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعلى جدول أعمالها رفع السرية المصرفية وقرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار والاعتماد الاضافي بقيمة 10 آلاف مليار للرواتب ومتطلبات أخرى لاستمرارية المرافق العامة
بدء جلسة لجنة المال برئاسة كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعلى جدول أعمالها رفع السرية المصرفية وقرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار والاعتماد الاضافي بقيمة 10 آلاف مليار للرواتب ومتطلبات أخرى لاستمرارية المرافق العامة
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LBCI News Lebanon
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