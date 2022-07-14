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14 تموز 2022 - 06:01
14/07/2022 06:01:02
كنعان بعد لجنة المال: أقرينا اتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار للقمح مع اسئلة وطلب ايضاحات على الحكومة الاجابة عنها مالياً ورقابياً
كنعان بعد لجنة المال: أقرينا اتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار للقمح مع اسئلة وطلب ايضاحات على الحكومة الاجابة عنها مالياً ورقابياً
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LBCI News Lebanon
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