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14 تموز 2022 - 06:01
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كنعان بعد لجنة المال: أقرينا اتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار للقمح مع اسئلة وطلب ايضاحات على الحكومة الاجابة عنها مالياً ورقابياً

كنعان بعد لجنة المال: أقرينا اتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار للقمح مع اسئلة وطلب ايضاحات على الحكومة الاجابة عنها مالياً ورقابياً Lebanon, news ,lbci ,أخبار أقرينا,المال,لجنة,كنعان,
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كنعان بعد لجنة المال: أقرينا اتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار للقمح مع اسئلة وطلب ايضاحات على الحكومة الاجابة عنها مالياً ورقابياً
Lebanon News
 
 
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