آخر الأخبار
14 تموز 2022 - 08:45
Back

رئيس الجمهورية: لبنان بلد محب للسلام وهو متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز

رئيس الجمهورية: لبنان بلد محب للسلام وهو متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,الجمهورية,رئيس,
episodes
رئيس الجمهورية: لبنان بلد محب للسلام وهو متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً