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14 تموز 2022 - 08:45
14/07/2022 08:45:43
رئيس الجمهورية: لبنان بلد محب للسلام وهو متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز
رئيس الجمهورية: لبنان بلد محب للسلام وهو متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز
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LBCI News Lebanon
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