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14 تموز 2022 - 09:27
14/07/2022 09:27:58
رئاسة الجمهورية ردا على ما يصدر في الاعلام: الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ورئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في ذلك
رئاسة الجمهورية ردا على ما يصدر في الاعلام: الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ورئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في ذلك
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LBCI News Lebanon
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