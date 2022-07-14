رئاسة الجمهورية ردا على ما يصدر في الاعلام: الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ورئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في ذلك