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14 تموز 2022 - 09:27
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رئاسة الجمهورية ردا على ما يصدر في الاعلام: الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ورئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في ذلك

رئاسة الجمهورية ردا على ما يصدر في الاعلام: الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ورئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في ذلك Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجمهورية,رئاسة,
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رئاسة الجمهورية ردا على ما يصدر في الاعلام: الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ورئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في ذلك
Lebanon News
 
 
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