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14 تموز 2022 - 09:34
14/07/2022 09:34:20
رئاسة الجمهورية: للرئيس رأيه وملاحظاته وهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب وليس في الوارد لديه التنازل عن هذه المسؤولية وليس في حسابه قبول سياسة الفرض
رئاسة الجمهورية: للرئيس رأيه وملاحظاته وهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب وليس في الوارد لديه التنازل عن هذه المسؤولية وليس في حسابه قبول سياسة الفرض
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LBCI News Lebanon
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