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14 تموز 2022 - 09:34
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رئاسة الجمهورية: للرئيس رأيه وملاحظاته وهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب وليس في الوارد لديه التنازل عن هذه المسؤولية وليس في حسابه قبول سياسة الفرض

رئاسة الجمهورية: للرئيس رأيه وملاحظاته وهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب وليس في الوارد لديه التنازل عن هذه المسؤولية وليس في حسابه قبول سياسة الفرض Lebanon, news ,lbci ,أخبار وملاحظاته,رأيه,للرئيس,الجمهورية,رئاسة,
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رئاسة الجمهورية: للرئيس رأيه وملاحظاته وهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب وليس في الوارد لديه التنازل عن هذه المسؤولية وليس في حسابه قبول سياسة الفرض
Lebanon News
 
 
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