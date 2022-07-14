رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لم يقفل يوما باب القصر امام احد فكيف امام الرئيس المكلف وهو كان ينتظر مقاربة جديدة في ضوء الملاحظات التي كان ابداها على التشكيلة المقترحة