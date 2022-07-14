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14 تموز 2022 - 17:33
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وزير التربية: نتائج إمتحانات الشهادة المتوسطة ستصدر عند الساعة الواحدة فجرًا على موقع الوزارة الرسمي والتطبيقات الرسمية على جهازي أندرويد وأبل

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وزير التربية: نتائج إمتحانات الشهادة المتوسطة ستصدر عند الساعة الواحدة فجرًا على موقع الوزارة الرسمي والتطبيقات الرسمية على جهازي أندرويد وأبل
Lebanon News
 
 
 
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