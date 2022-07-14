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14 تموز 2022 - 17:33
14/07/2022 17:33:45
وزير التربية: نتائج إمتحانات الشهادة المتوسطة ستصدر عند الساعة الواحدة فجرًا على موقع الوزارة الرسمي والتطبيقات الرسمية على جهازي أندرويد وأبل
وزير التربية: نتائج إمتحانات الشهادة المتوسطة ستصدر عند الساعة الواحدة فجرًا على موقع الوزارة الرسمي والتطبيقات الرسمية على جهازي أندرويد وأبل
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LBCI News Lebanon
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