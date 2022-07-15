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15 تموز 2022 - 04:10
15/07/2022 04:10:39
أديب عبد المسيح: نعلن أنا وريفي ومعوض ومخزومي تشكيل كتلة تجدد النيابية ونلتزم متابعة العمل اليومي بالتشريع والنضال لمواجهة الميليشيا المسيطرة وسنبدأ الاتصال فورا بالمكونات السياسية السيادية لتوحيد المواقف فيما خص المواضيع الرئيسية
أديب عبد المسيح: نعلن أنا وريفي ومعوض ومخزومي تشكيل كتلة تجدد النيابية ونلتزم متابعة العمل اليومي بالتشريع والنضال لمواجهة الميليشيا المسيطرة وسنبدأ الاتصال فورا بالمكونات السياسية السيادية لتوحيد المواقف فيما خص المواضيع الرئيسية
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LBCI News Lebanon
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