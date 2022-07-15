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15 تموز 2022 - 04:16
15/07/2022 04:16:41
معوض: الدولة فاسدة وفاشلة وهي أنتجت الانهيار الكامل ونحن نعتبر أن إسقاط نظام الفساد والعودة إلى الدستور هما الفرصة لاعادة بناء الدولة وهذا يتطلب مواجهة منطق المحاصصة الوطنية
معوض: الدولة فاسدة وفاشلة وهي أنتجت الانهيار الكامل ونحن نعتبر أن إسقاط نظام الفساد والعودة إلى الدستور هما الفرصة لاعادة بناء الدولة وهذا يتطلب مواجهة منطق المحاصصة الوطنية
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LBCI News Lebanon
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