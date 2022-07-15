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15 تموز 2022 - 04:18
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مخزومي: لوضع برنامج إصلاحي اقتصادي كامل متكامل وللعودة للاقتصاد الحر وإعادة رسم دور لبنان الفاعل في المنطقة ونؤكد على العلاقة مع الدول الاخرى

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مخزومي: لوضع برنامج إصلاحي اقتصادي كامل متكامل وللعودة للاقتصاد الحر وإعادة رسم دور لبنان الفاعل في المنطقة ونؤكد على العلاقة مع الدول الاخرى
Lebanon News
 
 
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