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15 تموز 2022 - 04:18
15/07/2022 04:18:48
مخزومي: لوضع برنامج إصلاحي اقتصادي كامل متكامل وللعودة للاقتصاد الحر وإعادة رسم دور لبنان الفاعل في المنطقة ونؤكد على العلاقة مع الدول الاخرى
مخزومي: لوضع برنامج إصلاحي اقتصادي كامل متكامل وللعودة للاقتصاد الحر وإعادة رسم دور لبنان الفاعل في المنطقة ونؤكد على العلاقة مع الدول الاخرى
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LBCI News Lebanon
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