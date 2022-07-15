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15 تموز 2022 - 04:47
15/07/2022 04:47:01
أ.ف.ب. نقلا عن وزير: إيران "أكثر تصميما" على حفظ مصالحها في الاتفاق النووي بعد زيارة بايدن لإسرائيل
أ.ف.ب. نقلا عن وزير: إيران "أكثر تصميما" على حفظ مصالحها في الاتفاق النووي بعد زيارة بايدن لإسرائيل
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LBCI News Lebanon
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