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15 تموز 2022 - 04:47
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أ.ف.ب. نقلا عن وزير: إيران "أكثر تصميما" على حفظ مصالحها في الاتفاق النووي بعد زيارة بايدن لإسرائيل

أ.ف.ب. نقلا عن وزير: إيران "أكثر تصميما" على حفظ مصالحها في الاتفاق النووي بعد زيارة بايدن لإسرائيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
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أ.ف.ب. نقلا عن وزير: إيران &quot;أكثر تصميما&quot; على حفظ مصالحها في الاتفاق النووي بعد زيارة بايدن لإسرائيل
Lebanon News
 
 
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