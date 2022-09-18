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18 أيلول 2022 - 05:07
18/09/2022 05:07:49
المفوضية الاوروبية: الاتحاد الأوروبي يهدّد بتجميد دفع 7,5 مليار يورو مخصصة للمجر
المفوضية الاوروبية: الاتحاد الأوروبي يهدّد بتجميد دفع 7,5 مليار يورو مخصصة للمجر
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LBCI News Lebanon
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