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18 أيلول 2022 - 05:07
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المفوضية الاوروبية: الاتحاد الأوروبي يهدّد بتجميد دفع 7,5 مليار يورو مخصصة للمجر

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المفوضية الاوروبية: الاتحاد الأوروبي يهدّد بتجميد دفع 7,5 مليار يورو مخصصة للمجر
Lebanon News
 
 
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