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18 أيلول 2022 - 14:51
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يعقوبيان لـ"صوت الناس": لو كنت مكان سالي حافظ كنت لأقوم بما هو أكثر وأقول للحكومة "حلّوا" المسائل بطريقة حاسمة وبعض من يدخل الى المصارف اعرفه والبعض الآخر لا أعرفه ولست من الجهات التي تدفع الى اقتحام البنوك

يعقوبيان لـ"صوت الناس": لو كنت مكان سالي حافظ كنت لأقوم بما هو أكثر وأقول للحكومة "حلّوا" المسائل بطريقة حاسمة وبعض من يدخل الى المصارف اعرفه والبعض الآخر لا أعرفه ولست من الجهات التي تدفع الى اقتحام البنوك Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,يعقوبيان,
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يعقوبيان لـ&quot;صوت الناس&quot;: لو كنت مكان سالي حافظ كنت لأقوم بما هو أكثر وأقول للحكومة &quot;حلّوا&quot; المسائل بطريقة حاسمة وبعض من يدخل الى المصارف اعرفه والبعض الآخر لا أعرفه ولست من الجهات التي تدفع الى اقتحام البنوك
Lebanon News
 
 
 
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