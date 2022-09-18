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18 أيلول 2022 - 14:51
18/09/2022 14:51:12
يعقوبيان لـ"صوت الناس": لو كنت مكان سالي حافظ كنت لأقوم بما هو أكثر وأقول للحكومة "حلّوا" المسائل بطريقة حاسمة وبعض من يدخل الى المصارف اعرفه والبعض الآخر لا أعرفه ولست من الجهات التي تدفع الى اقتحام البنوك
يعقوبيان لـ"صوت الناس": لو كنت مكان سالي حافظ كنت لأقوم بما هو أكثر وأقول للحكومة "حلّوا" المسائل بطريقة حاسمة وبعض من يدخل الى المصارف اعرفه والبعض الآخر لا أعرفه ولست من الجهات التي تدفع الى اقتحام البنوك
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