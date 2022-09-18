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18 أيلول 2022 - 15:02
18/09/2022 15:02:51
بولا يعقوبيان لـ"صوت الناس": الموازنة تدخل "شويّة ليرات" على رواتب القطاع العام لتعود وتأخذهم لأن هذه الموازنة ستتسبب بانهيار أكبر وتضخّم أكبر
بولا يعقوبيان لـ"صوت الناس": الموازنة تدخل "شويّة ليرات" على رواتب القطاع العام لتعود وتأخذهم لأن هذه الموازنة ستتسبب بانهيار أكبر وتضخّم أكبر
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LBCI News Lebanon
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