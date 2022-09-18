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18 أيلول 2022 - 15:15
18/09/2022 15:15:51
يعقوبيان لـ"صوت الناس": نريد رئيسا يأتي باستثمارات ويصالحنا مع العالم العربي ويقول هذا البلد لا يزال واحة جمال وحاجة للعالم
يعقوبيان لـ"صوت الناس": نريد رئيسا يأتي باستثمارات ويصالحنا مع العالم العربي ويقول هذا البلد لا يزال واحة جمال وحاجة للعالم
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LBCI News Lebanon
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