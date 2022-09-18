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18 أيلول 2022 - 15:15
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يعقوبيان لـ"صوت الناس": نريد رئيسا يأتي باستثمارات ويصالحنا مع العالم العربي ويقول هذا البلد لا يزال واحة جمال وحاجة للعالم

يعقوبيان لـ"صوت الناس": نريد رئيسا يأتي باستثمارات ويصالحنا مع العالم العربي ويقول هذا البلد لا يزال واحة جمال وحاجة للعالم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,يعقوبيان,
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يعقوبيان لـ&quot;صوت الناس&quot;: نريد رئيسا يأتي باستثمارات ويصالحنا مع العالم العربي ويقول هذا البلد لا يزال واحة جمال وحاجة للعالم
Lebanon News
 
 
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