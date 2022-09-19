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19 أيلول 2022 - 00:20
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غرفة التحكم المروري: قتيلان و6 جرحى في 4 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

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غرفة التحكم المروري: قتيلان و6 جرحى في 4 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
Lebanon News
 
 
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