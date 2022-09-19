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19 أيلول 2022 - 03:28
19/09/2022 03:28:32
الوكالة الوطنية: قطع طريق البيرة - عكار بالعوائق الحديدية احتجاجا على توقيف ناشطَين
الوكالة الوطنية: قطع طريق البيرة - عكار بالعوائق الحديدية احتجاجا على توقيف ناشطَين
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LBCI News Lebanon
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