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19 أيلول 2022 - 07:15
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اسرائيل تستمر بتحصين السواتر الترابية في مزارع شبعا بوجود قوة حماية مؤلفة من دبابة وعدد كبير من الجنود

اسرائيل تستمر بتحصين السواتر الترابية في مزارع شبعا بوجود قوة حماية مؤلفة من دبابة وعدد كبير من الجنود Lebanon, news ,lbci ,أخبار الترابية,السواتر,بتحصين,تستمر,اسرائيل,
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اسرائيل تستمر بتحصين السواتر الترابية في مزارع شبعا بوجود قوة حماية مؤلفة من دبابة وعدد كبير من الجنود
Lebanon News
 
 
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