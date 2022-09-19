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19 أيلول 2022 - 07:15
19/09/2022 07:15:47
اسرائيل تستمر بتحصين السواتر الترابية في مزارع شبعا بوجود قوة حماية مؤلفة من دبابة وعدد كبير من الجنود
اسرائيل تستمر بتحصين السواتر الترابية في مزارع شبعا بوجود قوة حماية مؤلفة من دبابة وعدد كبير من الجنود
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LBCI News Lebanon
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