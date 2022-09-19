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19 أيلول 2022 - 08:55
19/09/2022 08:55:26
قطع طريق العدلية مجددا بالاتجاهين بعد وصول معلومات عن الإستمرار بتوقيف الشبان المحتجزين
قطع طريق العدلية مجددا بالاتجاهين بعد وصول معلومات عن الإستمرار بتوقيف الشبان المحتجزين
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LBCI News Lebanon
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