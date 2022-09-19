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19 أيلول 2022 - 11:54
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مطلوب بلاكيت دم من كل الفئات في مستشفى الجامعة الأميركية - المبنى الرئيسي - بنك الدم - الطابق الثالث... للتبرع: 03062504

مطلوب بلاكيت دم من كل الفئات في مستشفى الجامعة الأميركية - المبنى الرئيسي - بنك الدم - الطابق الثالث... للتبرع: 03062504 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلاكيت,مطلوب,
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مطلوب بلاكيت دم من كل الفئات في مستشفى الجامعة الأميركية - المبنى الرئيسي - بنك الدم - الطابق الثالث... للتبرع: 03062504
Lebanon News
 
 
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