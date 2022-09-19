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19 أيلول 2022 - 11:54
19/09/2022 11:54:28
مطلوب بلاكيت دم من كل الفئات في مستشفى الجامعة الأميركية - المبنى الرئيسي - بنك الدم - الطابق الثالث... للتبرع: 03062504
مطلوب بلاكيت دم من كل الفئات في مستشفى الجامعة الأميركية - المبنى الرئيسي - بنك الدم - الطابق الثالث... للتبرع: 03062504
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LBCI News Lebanon
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