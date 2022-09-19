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19 أيلول 2022 - 13:11
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جنبلاط بعد لقائه بخاري: تأكيد على حرص المملكة على الاستقرار والدستور اللبناني وعلينا احترام النصوص الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية

جنبلاط بعد لقائه بخاري: تأكيد على حرص المملكة على الاستقرار والدستور اللبناني وعلينا احترام النصوص الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تأكيد,بخاري,لقائه,جنبلاط,
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جنبلاط بعد لقائه بخاري: تأكيد على حرص المملكة على الاستقرار والدستور اللبناني وعلينا احترام النصوص الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon News
 
 
 
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