آخر الأخبار
20 أيلول 2022 - 05:03
20/09/2022 05:03:10
الأمم المتحدة تعرب عن "قلقها" حيال "القمع العنيف" للمتظاهرين الداعمين لمهسا أميني في إيران
الأمم المتحدة تعرب عن "قلقها" حيال "القمع العنيف" للمتظاهرين الداعمين لمهسا أميني في إيران
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,تعرب,المتحدة,الأمم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً