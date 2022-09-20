آخر الأخبار
20 أيلول 2022 - 05:03
Back

الأمم المتحدة تعرب عن "قلقها" حيال "القمع العنيف" للمتظاهرين الداعمين لمهسا أميني في إيران

الأمم المتحدة تعرب عن "قلقها" حيال "القمع العنيف" للمتظاهرين الداعمين لمهسا أميني في إيران Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,تعرب,المتحدة,الأمم,
episodes
الأمم المتحدة تعرب عن &quot;قلقها&quot; حيال &quot;القمع العنيف&quot; للمتظاهرين الداعمين لمهسا أميني في إيران
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً