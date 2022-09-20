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20 أيلول 2022 - 07:14
20/09/2022 07:14:54
جعجع بعد لقائه بخاري: إذا طلب منّي أكثرية نواب المعارضة الترشح للانتخابات الرئاسية فأنا جاهز لطرح برنامجي من جديد ولكن هذا الأمر غير مطروح حالياً
جعجع بعد لقائه بخاري: إذا طلب منّي أكثرية نواب المعارضة الترشح للانتخابات الرئاسية فأنا جاهز لطرح برنامجي من جديد ولكن هذا الأمر غير مطروح حالياً
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