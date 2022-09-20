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20 أيلول 2022 - 07:14
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جعجع بعد لقائه بخاري: إذا طلب منّي أكثرية نواب المعارضة الترشح للانتخابات الرئاسية فأنا جاهز لطرح برنامجي من جديد ولكن هذا الأمر غير مطروح حالياً

جعجع بعد لقائه بخاري: إذا طلب منّي أكثرية نواب المعارضة الترشح للانتخابات الرئاسية فأنا جاهز لطرح برنامجي من جديد ولكن هذا الأمر غير مطروح حالياً Lebanon, news ,lbci ,أخبار بخاري,لقائه,جعجع,
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جعجع بعد لقائه بخاري: إذا طلب منّي أكثرية نواب المعارضة الترشح للانتخابات الرئاسية فأنا جاهز لطرح برنامجي من جديد ولكن هذا الأمر غير مطروح حالياً
Lebanon News
 
 
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