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20 أيلول 2022 - 07:46
20/09/2022 07:46:40
برّي يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة قبل ظهر الإثنين المقبل ومساء اليوم نفسه لمتابعة درس وإقرار مشروع الموازنة العامة
برّي يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة قبل ظهر الإثنين المقبل ومساء اليوم نفسه لمتابعة درس وإقرار مشروع الموازنة العامة
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LBCI News Lebanon
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