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20 أيلول 2022 - 12:32
20/09/2022 12:32:10
الأمين العام لحلف الناتو: الاستفتاء الروسي المقرر في أوكرانيا "تصعيد إضافي" للحرب
الأمين العام لحلف الناتو: الاستفتاء الروسي المقرر في أوكرانيا "تصعيد إضافي" للحرب
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LBCI News Lebanon
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