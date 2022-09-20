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20 أيلول 2022 - 13:57
20/09/2022 13:57:56
مريض بحاجة ماسة الى ٤ وحدات دم فئة +O في مستشفى سيدة المعونات - جبيل... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03414810
مريض بحاجة ماسة الى ٤ وحدات دم فئة +O في مستشفى سيدة المعونات - جبيل... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03414810
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LBCI News Lebanon
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