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20 أيلول 2022 - 13:57
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مريض بحاجة ماسة الى ٤ وحدات دم فئة +O في مستشفى سيدة المعونات - جبيل... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03414810

مريض بحاجة ماسة الى ٤ وحدات دم فئة +O في مستشفى سيدة المعونات - جبيل... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03414810 Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماسة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسة الى ٤ وحدات دم فئة +O في مستشفى سيدة المعونات - جبيل... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03414810
Lebanon News
 
 
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