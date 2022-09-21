قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا قرر ترك الموقوفَين في قضية اقتحام بنك لبنان والمهجر عبد الرحمن زكريا واحمد رستم بناء على موافقة المدعين مقابل كفالة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل منهما ومنعهما من السفر لمدة 6 اشهر