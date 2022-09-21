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21 أيلول 2022 - 06:05
21/09/2022 06:05:39
تعرض وكيل مصرف لبنان والمهجر صخر الهاشم لهجوم بالحجارة والمياه من المتضامنين مع الموقوفين خارج قصر العدل
تعرض وكيل مصرف لبنان والمهجر صخر الهاشم لهجوم بالحجارة والمياه من المتضامنين مع الموقوفين خارج قصر العدل
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LBCI News Lebanon
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