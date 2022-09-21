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21 أيلول 2022 - 08:32
21/09/2022 08:32:09
أهالي وسكان باب التبانة قطعوا الطريق إحتجاجًا على انقطاع المياه المستمر منذ عدة أسابيع
أهالي وسكان باب التبانة قطعوا الطريق إحتجاجًا على انقطاع المياه المستمر منذ عدة أسابيع
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LBCI News Lebanon
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