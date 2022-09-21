آخر الأخبار
21 أيلول 2022 - 08:32
Back

أهالي وسكان باب التبانة قطعوا الطريق إحتجاجًا على انقطاع المياه المستمر منذ عدة أسابيع

أهالي وسكان باب التبانة قطعوا الطريق إحتجاجًا على انقطاع المياه المستمر منذ عدة أسابيع Lebanon, news ,lbci ,أخبار قطعوا,التبانة,وسكان,أهالي,
episodes
أهالي وسكان باب التبانة قطعوا الطريق إحتجاجًا على انقطاع المياه المستمر منذ عدة أسابيع
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً