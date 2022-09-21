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21 أيلول 2022 - 16:09
21/09/2022 16:09:28
الوكالة الوطنية للاعلام: سرعة الرياح أدت الى اندلاع حريق في منطقة القلعة في بلدة أميون وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماده
الوكالة الوطنية للاعلام: سرعة الرياح أدت الى اندلاع حريق في منطقة القلعة في بلدة أميون وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماده
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LBCI News Lebanon
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