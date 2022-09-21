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21 أيلول 2022 - 16:09
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الوكالة الوطنية للاعلام: سرعة الرياح أدت الى اندلاع حريق في منطقة القلعة في بلدة أميون وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماده

الوكالة الوطنية للاعلام: سرعة الرياح أدت الى اندلاع حريق في منطقة القلعة في بلدة أميون وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماده Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرياح,سرعة,للاعلام,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية للاعلام: سرعة الرياح أدت الى اندلاع حريق في منطقة القلعة في بلدة أميون وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماده
Lebanon News
 
 
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