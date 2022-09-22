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22 أيلول 2022 - 02:16
22/09/2022 02:16:03
ميقاتي: القضية الفلسطينية تبقى القضية الأم التي تعيق تحقيق السلم والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط والظلم الواقع بحق الشعب الفلسطيني آن أوان رفعه وتحقيق الدولة الفلسطينية السيدة والمستقلة وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن
ميقاتي: القضية الفلسطينية تبقى القضية الأم التي تعيق تحقيق السلم والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط والظلم الواقع بحق الشعب الفلسطيني آن أوان رفعه وتحقيق الدولة الفلسطينية السيدة والمستقلة وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن
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LBCI News Lebanon
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