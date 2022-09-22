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22 أيلول 2022 - 03:53
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إعتصام موظفي القطاع العام في النبطية وتلويح بالعودة إلى الإضراب المفتوح بعد تلكؤ الدولة عن دفع المساعدات وبدل النقل لهم

إعتصام موظفي القطاع العام في النبطية وتلويح بالعودة إلى الإضراب المفتوح بعد تلكؤ الدولة عن دفع المساعدات وبدل النقل لهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار العام,القطاع,موظفي,إعتصام,
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إعتصام موظفي القطاع العام في النبطية وتلويح بالعودة إلى الإضراب المفتوح بعد تلكؤ الدولة عن دفع المساعدات وبدل النقل لهم
Lebanon News
 
 
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