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22 أيلول 2022 - 03:53
22/09/2022 03:53:12
إعتصام موظفي القطاع العام في النبطية وتلويح بالعودة إلى الإضراب المفتوح بعد تلكؤ الدولة عن دفع المساعدات وبدل النقل لهم
إعتصام موظفي القطاع العام في النبطية وتلويح بالعودة إلى الإضراب المفتوح بعد تلكؤ الدولة عن دفع المساعدات وبدل النقل لهم
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LBCI News Lebanon
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