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22 أيلول 2022 - 05:22
22/09/2022 05:22:29
إجتماع في المجلس النيابي بين لجنة المال والموازنة وبعثة الاتحاد الاوروبي التي تضم ٢٠ سفيراً
إجتماع في المجلس النيابي بين لجنة المال والموازنة وبعثة الاتحاد الاوروبي التي تضم ٢٠ سفيراً
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LBCI News Lebanon
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