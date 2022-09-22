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22 أيلول 2022 - 05:22
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إجتماع في المجلس النيابي بين لجنة المال والموازنة وبعثة الاتحاد الاوروبي التي تضم ٢٠ سفيراً

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إجتماع في المجلس النيابي بين لجنة المال والموازنة وبعثة الاتحاد الاوروبي التي تضم ٢٠ سفيراً
Lebanon News
 
 
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