وسائل اعلام سورية: غرق مركب لبناني بعد تعطّله قبالة مدينة طرطوس في سوريا كان انطلق من المنية يحمل مهاجرين من جنسيات مختلفة والعثور على قتلى وناجين مع استمرار عمليات البحث في الموقع