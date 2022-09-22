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22 أيلول 2022 - 10:52
22/09/2022 10:52:15
وسائل اعلام سورية: غرق مركب لبناني بعد تعطّله قبالة مدينة طرطوس في سوريا كان انطلق من المنية يحمل مهاجرين من جنسيات مختلفة والعثور على قتلى وناجين مع استمرار عمليات البحث في الموقع
وسائل اعلام سورية: غرق مركب لبناني بعد تعطّله قبالة مدينة طرطوس في سوريا كان انطلق من المنية يحمل مهاجرين من جنسيات مختلفة والعثور على قتلى وناجين مع استمرار عمليات البحث في الموقع
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LBCI News Lebanon
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