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23 أيلول 2022 - 01:59
23/09/2022 01:59:34
القائم بأعمال سفارة لبنان في سوريا طلال ضاهر للـLBCI: عدد الجثث بلغ حتى الساعة ٥١ والناجين ٢٠ شخصاً ٥ منهم لبنانيين
القائم بأعمال سفارة لبنان في سوريا طلال ضاهر للـLBCI: عدد الجثث بلغ حتى الساعة ٥١ والناجين ٢٠ شخصاً ٥ منهم لبنانيين
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LBCI News Lebanon
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