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23 أيلول 2022 - 01:59
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القائم بأعمال سفارة لبنان في سوريا طلال ضاهر للـLBCI: عدد الجثث بلغ حتى الساعة ٥١ والناجين ٢٠ شخصاً ٥ منهم لبنانيين

القائم بأعمال سفارة لبنان في سوريا طلال ضاهر للـLBCI: عدد الجثث بلغ حتى الساعة ٥١ والناجين ٢٠ شخصاً ٥ منهم لبنانيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,سفارة,بأعمال,القائم,
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القائم بأعمال سفارة لبنان في سوريا طلال ضاهر للـLBCI: عدد الجثث بلغ حتى الساعة ٥١ والناجين ٢٠ شخصاً ٥ منهم لبنانيين
Lebanon News
 
 
 
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