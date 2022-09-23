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23 أيلول 2022 - 06:07
23/09/2022 06:07:10
التلفزيون السوري: إرتفاع حصيلة ضحايا غرق المركب اللبناني قبالة السواحل السورية إلى 71 قتيلًا
التلفزيون السوري: إرتفاع حصيلة ضحايا غرق المركب اللبناني قبالة السواحل السورية إلى 71 قتيلًا
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LBCI News Lebanon
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