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23 أيلول 2022 - 06:07
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التلفزيون السوري: إرتفاع حصيلة ضحايا غرق المركب اللبناني قبالة السواحل السورية إلى 71 قتيلًا

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التلفزيون السوري: إرتفاع حصيلة ضحايا غرق المركب اللبناني قبالة السواحل السورية إلى 71 قتيلًا
Lebanon News
 
 
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