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23 أيلول 2022 - 07:30
23/09/2022 07:30:45
كتانة للـLBCI: الصليب الاحمر سيؤمّن نقل أهالي ضحايا مركب الموت عبر سيارات إلى المستشفيات في سوريا للتعرّف على الضحايا
كتانة للـLBCI: الصليب الاحمر سيؤمّن نقل أهالي ضحايا مركب الموت عبر سيارات إلى المستشفيات في سوريا للتعرّف على الضحايا
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