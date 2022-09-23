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23 أيلول 2022 - 07:30
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كتانة للـLBCI: الصليب الاحمر سيؤمّن نقل أهالي ضحايا مركب الموت عبر سيارات إلى المستشفيات في سوريا للتعرّف على الضحايا

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كتانة للـLBCI: الصليب الاحمر سيؤمّن نقل أهالي ضحايا مركب الموت عبر سيارات إلى المستشفيات في سوريا للتعرّف على الضحايا
Lebanon News
 
 
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